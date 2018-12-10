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【A股國際化】標普道瓊斯指數將納入部分A股 12月底公布公司名單

文章日期：2018年12月10日 16:08
標普道瓊斯指數將納入部分A股 12月底公布公司名單

標普道瓊斯指數（S&P DJI）宣布將於2019年9月23日正式納入部分A股。內媒《第一財經》引述接近標普道瓊斯指數公司的人士指，12月底將公布具體納入的A股公司名單。

標普道瓊斯指數指出，該指數認可中國在全球投資組合的重要性，以及過去幾年該市場所取得的進展，包括通過滬/深港通擴大對海外投資者的市場准入。因此，標普道瓊斯指數將會將符合條件的、涵蓋在滬/深港通北向通中的A股標的納入道瓊斯標普全球基準指數（Global Benchmark Indices）中，分類為新興市場，明年9月23日開市前生效，納入因子為25%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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