港交所（0388）公布，聯席集團營運總裁兼市場主管李國強將於12月底退休。同時亦會退任香港聯合交易所有限公司（聯交所）及香港期貨交易所有限公司（期交所）行政總裁的職務，2019年1月1日生效。

李國強榮休後，香港交易所集團營運總裁一職將由戴志堅個人擔任。戴志堅亦會繼續出任香港交易所結算主管、兼香港證券結算有限公司及香港場外結算有限公司的行政總裁。

在合適人選獲任命前，戴志堅亦會暫時擔任市場主管。而聯交所及期交所行政總裁之繼任人人選，亦將適時公布。

早前已有消息指，適逢60歲退休年齡的李國強，今年或不再續約並於年底離任。

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