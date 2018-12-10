上星期五美國公布非農就業人數遜於預期，市場憂慮美國經濟將會出現衰退，美股應聲下跌。踏入本周，美股期貨持續在低位徘徊，技術上假如進一步跌破10 月份支持位，後市將有機會進一步大幅向下。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

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