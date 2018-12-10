即時財經新聞

【有片：埋身擊】美股期指後市或進一步大幅向下

文章日期：2018年12月10日 15:48

上星期五美國公布非農就業人數遜於預期，市場憂慮美國經濟將會出現衰退，美股應聲下跌。踏入本周，美股期貨持續在低位徘徊，技術上假如進一步跌破10 月份支持位，後市將有機會進一步大幅向下。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

其他報道：

【國家儲備】傳中國最快本月宣布進口美國大豆

【唔會救市】樓價跌幅不及升幅 林鄭：幻想政府救市可以「慳番」

【早啲起身】國泰一連兩個周二、四推fanfares 首輪優惠210元飛台北

【華為報道一覽】中國將買大豆 美企擔心遭報復 渣打受華為誤導

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】美元兌日圓倘破大型三角底 可追買日圓

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片