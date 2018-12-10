工信部下屬的中國信息通信研究院發表報告指，國內手機市場出貨量3537.0萬部，同比下降18.2%，按月下降8.2%；今年首11個月，國內手機市場出貨量3.79億部，同比下降15.6%。

11月，智能手機出貨量為3329.8萬部，同比下降17.5%，佔同期國內手機出貨量的94.1%，其中Android手機在智能手機中佔比86.5%。2018年1-11月，智能手機出貨量為3.56億部，同比下降15.3%，佔同期國內手機出貨量的94.1%，其中Android手機在智能手機中佔比89.0%。從智能手機廠商的分佈情況來看，今年前11個月排名前十的廠商合計出貨量份額達到92.8%，較上年同期相比提高7.7個百分點。

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