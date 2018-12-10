今年股票市場波動，不少持有港股的強積金投資者皆出現虧損。顧問機構美世香港健康福利及強積金業務部總經理王玉麟認為，在眾多不確定性下，短期較保守亦為合理的方向，不過轉換基金的幅度和次數不宜太進取，例如年青人無需要全數轉至保守基金。

截至今年9月底，強積金最多投資在股票基金為3221.55億元，其次為混合資產基金為2827.99億元，第三是保證基金為967.43億元。強積金預設投資策略（DIS）在去年4月推出，有303.12億元資產，王玉麟表示，現時DIS佔市場份額3.5%，比推出時的2%上升不少，市民需要見到有更多過去表現，才會更安心轉入。

美世公布強積金滿意指數為50.8，與去年調查差不多。王玉麟指，在今年市場波動時，滿意度大致相同，不過若強積金戶口虧損，則會大幅影響滿意度。客戶對對其強積金了解越多、戶口累積金額越多、每6個月檢視一次強積金，他們對強積金滿意度越高。

美世調查指，第三季強積金滿意度最高的頭三間服務提供者按次序為永明、宏利和信安；截至9月底，匯豐加上恒生的強積金市場佔有率為27.2%，為市場最多，不過按年下跌1.1個百分點；其次為宏利佔23%，按年升0.6%。

記者：歐陽偉昉

其他報道：

【早啲起身】國泰一連兩個周二、四推fanfares 首輪優惠210元飛台北

【華為報道一覽】中國將買大豆 美企擔心遭報復 渣打受華為誤導

【對撼騰訊?】傳今日頭條將推全新社交軟件