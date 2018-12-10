行政長官林鄭月娥出席「香港經濟峰會2019」，會上林鄭提到本港樓價問題。林鄭月娥指，近月樓價已有所調整，根據差估署數據顯示，自今年8月起，樓價已下跌約3.7%，惟相關跌幅遠遠未能抵銷今年以來的升幅，如果有人幻想政府會出招救市的話，可以「慳番」。

林鄭又指，在全球化經濟影響下，本港今年經濟由首季的4.6%下跌至第三季的2.9%，而政府最新全年經濟增長預測為3.2%，仍比過去十年平均增長2.7%為強。她強調，未來香港會繼續提升、鞏固傳統優勢產業，並開發新產業。她認為，香港具應變精神，即使未來經濟存隱憂，她對本港經濟前景仍充滿信心。

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