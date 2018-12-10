【A股收市】金融房地產股領跌 三大指數全日走低
文章日期：2018年12月10日 15:18
內地三大指數全日走低，金融、教育及房地產板塊領跌。
上證綜指開市已跌穿2600點，甫開見2599點已半日最高位，其後持續向下，午後曾低見2576點，最多跌29點，尾市跌幅略收窄，全日收報2584點，跌21點或0.82%，成交額991億元(人民幣．下同)。
深證成指今日逐步向下，午後曾低見7606點，最多跌127點，全日收報7624點，跌109點或1.41%，成交額1414億元。兩市成交額合共2405億元。
創業板指數全日收報1326點，跌14點或1.06%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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