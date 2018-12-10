共同社報導，日本三大電信運營商NTT DocomoInc.、軟銀集團、KDDI Corp.基本決定，將華為和中興通訊的產品從從基站等通信設備中排除。

另外，今早日本政府在首相官邸召開各府省廳網絡攻擊對策負責人出席的會議，決定事實上將華為和中興的產品排除出政府採購清單。日本官房長官菅義偉指，「不採購被植入竊取、破壞信息和令信息系統停止等惡意功能的設備極其重要。」，「目的並非排除特定的企業和設備」。報道指，避開對兩家公司直接點名，是顧及了處於改善態勢的日中關係。

《讀賣新聞》上周報導稱，日本政府將實際禁止政府各部門、機構和自衛 隊使用這兩家公司的設備，日本製的產品如果包括華為或中興零部件，也不准使用。

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