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【早啲起身】國泰一連兩個周二、四推fanfares 首輪優惠210元飛台北

文章日期：2018年12月10日 12:48
國泰一連兩個星期二、四推fanfares　首輪優惠210元飛台北

從明天起，如果要搶國泰（0293）fanfares平機票就不止要星期二早起身，因為國泰宣布，作為2018年的最後召集會加推fanfares優惠，將一連兩星期的逢星期二、四（即12月11日、13日、18日及20日）早上8時開售特平機票。

是次活動，國泰將推出20個航點合共2萬張特價機票。而作為首輪頭炮，明日fanfares將率先推出210元香港來回台北（連稅890元）、1580元來回福岡（連稅2199元）、1670元來回悉尼（連稅3997元）、800元來回新加坡（連稅1623元）及2110元來回法蘭克福（連稅4495元）的驚喜票價。

國泰今早開報10.98元，已見半日高位，現報10.62元，跌3.1%。

注：890元包含税項及營運附加費。所有票價、政府稅項及費用，以及附加費或會隨時變更，一切解釋以國泰官方為準。

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