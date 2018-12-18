【早啲起身】國泰一連兩個周二、四推fanfares 首輪優惠210元飛台北
文章日期：2018年12月10日 12:48
從明天起，如果要搶國泰（0293）fanfares平機票就不止要星期二早起身，因為國泰宣布，作為2018年的最後召集會加推fanfares優惠，將一連兩星期的逢星期二、四（即12月11日、13日、18日及20日）早上8時開售特平機票。
是次活動，國泰將推出20個航點合共2萬張特價機票。而作為首輪頭炮，明日fanfares將率先推出210元香港來回台北（連稅890元）、1580元來回福岡（連稅2199元）、1670元來回悉尼（連稅3997元）、800元來回新加坡（連稅1623元）及2110元來回法蘭克福（連稅4495元）的驚喜票價。
國泰今早開報10.98元，已見半日高位，現報10.62元，跌3.1%。
注：890元包含税項及營運附加費。所有票價、政府稅項及費用，以及附加費或會隨時變更，一切解釋以國泰官方為準。
|股票名稱
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|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
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|1093 石藥集團
|11.70
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|1113 長實集團
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|3328 交通銀行
|5.85
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|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
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|0883 中國海洋石油
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|-3.26