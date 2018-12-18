【港股午市】港股半日跌366點 穿50天線 三桶油逆市揚
文章日期：2018年12月10日 12:22
美股道指期貨今早仍下跌，港股順勢向下，曾跌約490點。
港股今早開市已失守50天線(26011點)，跌穿26000點水平，甫開曾見25845點已是半日最高位，跌218點，其後跌幅擴大，低見25570點，最多跌492點，半日報25696點，跌366點或1.41%，成交金額403億元；國指跌121點或1.17%，報10247點。
中海油（0883）升1.56%，收報12.98元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）跌5.45%，收報12.5元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）升1.56%，收報12.98元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；建行（0939）跌2%，收報6.36元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。
國際金融、內銀、內險及本地銀行股齊齊下跌，友邦（1299）跌1.74%，收報61.95元；平保（2318）跌2%，收報73.5元；恒生（0011）跌2.1%，收報177.2元。
內房及濠賭股亦跟隨大市向下，潤地（1109）跌4.1%，收報28.05元；金沙中國（1928）跌2.29%，收報34.2元。騰訊（0700）跌1.35%，收報306.4元。
三桶油逆市造好，中海油升1.56%；中石油（0857）升1.51%，收報5.39元；中石化（0386）升0.31%，收報6.43元。
醫藥股繼續捱沽，藥明生物（2269）半日瀉13.64%，報50.95元；康哲藥業（0867）報7.43元，跌4.38%；中生製藥（1177）報5.25元，跌2.42%。
工信部公布，近日已向中國電信、中國移動、中國聯通發放5G系統中低頻段試驗頻率使用許可。中資電訊股普遍向下，中國聯通（0762）報8.59元，跌1.83%；中電信(（0728）跌1.26%，報3.91元，中移動（0941）跌0.06%，報77.5元；中國鐵塔（0788）半日則升1.61%，收報1.26元。
阿里影業（1060）獲阿里增持至逾50%，今早股價上揚，半日報1.32元，升7.32%。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26