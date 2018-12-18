美股道指期貨今早仍下跌，港股順勢向下，曾跌約490點。

港股今早開市已失守50天線(26011點)，跌穿26000點水平，甫開曾見25845點已是半日最高位，跌218點，其後跌幅擴大，低見25570點，最多跌492點，半日報25696點，跌366點或1.41%，成交金額403億元；國指跌121點或1.17%，報10247點。

中海油（0883）升1.56%，收報12.98元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）跌5.45%，收報12.5元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）升1.56%，收報12.98元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；建行（0939）跌2%，收報6.36元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

國際金融、內銀、內險及本地銀行股齊齊下跌，友邦（1299）跌1.74%，收報61.95元；平保（2318）跌2%，收報73.5元；恒生（0011）跌2.1%，收報177.2元。

內房及濠賭股亦跟隨大市向下，潤地（1109）跌4.1%，收報28.05元；金沙中國（1928）跌2.29%，收報34.2元。騰訊（0700）跌1.35%，收報306.4元。

三桶油逆市造好，中海油升1.56%；中石油（0857）升1.51%，收報5.39元；中石化（0386）升0.31%，收報6.43元。

醫藥股繼續捱沽，藥明生物（2269）半日瀉13.64%，報50.95元；康哲藥業（0867）報7.43元，跌4.38%；中生製藥（1177）報5.25元，跌2.42%。

工信部公布，近日已向中國電信、中國移動、中國聯通發放5G系統中低頻段試驗頻率使用許可。中資電訊股普遍向下，中國聯通（0762）報8.59元，跌1.83%；中電信(（0728）跌1.26%，報3.91元，中移動（0941）跌0.06%，報77.5元；中國鐵塔（0788）半日則升1.61%，收報1.26元。

阿里影業（1060）獲阿里增持至逾50%，今早股價上揚，半日報1.32元，升7.32%。

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