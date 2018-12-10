恒指跌366點，收報25696點，成交金額403億元。華為首席財務官被逮捕一事突然升溫，中國外交部先是召見加拿大駐華大使強烈抗議，警告促放人否則後果嚴重，之後再緊急召見美國駐華大使提出嚴正交涉，稱將視美國行動作進一步反應。中方一直都是捱打不還手，態度突然180度轉變，市場憂慮事態發展，美股期貨今早跌逾1%，亞洲股市也全面下跌。

現在是政治市，全無趨勢可言，市場上周認為中國談判時已知悉孟晚舟被捕，反映北京都已任人魚肉，豈料周日態度又急變。有分析指當局擔心太過弱勢會激起民憤，也有指一旦被引渡至美國受審，華為與中央、解放軍的千絲萬縷關係會被曝光，於是不計成本急於救人。市場本就擔心經濟放緩，再加上這個重大變數，環球股市急轉直下，反倒是低迷了幾年的黃金、金礦股回勇。

金價近8年表現都很一般，自2011年見頂後，最低跌至1061美元左右，其後也上升乏力，近4年主要還是區間波動，主要介乎1100美元至1300美元水平。雖然美匯指數未能向上突破，但一來債息高企，二來各國央行也量化緊縮，形成金價上有頂、下有底。

今年各類型資產都下跌，但已疲弱經年的金價早已乏人問津，在第3季於大約1175美元見底後，開始反覆回升的勢頭。在這背景下，金礦股勢頭頗強，招金（1818）由10月上旬6元起步，今早升至7.6元水平，累積升幅已接近30%，期間無論是金價反覆還是市況回落，都沒有怎麼調整，反映持貨者相當惜售，短線可趁強勢小注跟入。

張兆聰

明報首席評論員

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