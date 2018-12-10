【新股情報】國際濟豐包裝今招股 入場費4808元
文章日期：2018年12月10日 12:14
內地瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝（1820）在港招股，發行7515.8萬股，一成作公開發售，招股價3.98元到4.76元，集資額介乎2.99億至3.578億元。按每手1000股計，連同手續費計，入場費約4808元。該股由本月10日至13日招股，在21日主板掛牌。
集團已獲玖龍紙業（2689）旗下Brilliant Goal、Mega Capital及內地山鷹紙業旗下環宇共3名基石投資者入股，分別認購5970萬元、1557萬元及5970萬元股份。
在中美貿易戰、內地經濟數據轉差下，公司主席鄭顯俊指，雖然內地CPI(消費物價指數)下跌，但只是參考數據，作為瓦楞紙包裝供應商，更看重PMI(製造業採購經理人指數)，此數據仍在增長。加上公司收入多元化，有超過1900名客戶。而臨近農歷新年的快銷旺季，公司工廠亦非常忙碌，相信公司仍具相當增長潛力。
他又強調，公司主攻內需，故中美貿易戰對其影響微乎其微。即使其客戶部分產品出口，或供應商原材料價格可能受到影響，但公司屬於加工行業，能將原材料加價部分轉嫁到客戶，維持毛利率在2成水平以上。
至於公司計劃利用集資所得在中山及浙江海鹽新建兩座廠房，每座廠房投資9540萬元，料可各新增產能1.162億平方米。收支平衡8-10個月，預期投資回本期為3-4年。新廠房將會以長期租賃方式租用，不會自行買地建廠。
記者：方楚茵
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更新時間：2018-12-18 16:10
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