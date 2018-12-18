廣發證券首席經濟學家沈明高在接受《中國證券報》訪問時預計，明年上半年中國經濟下行壓力持續加大，中國GDP增速或跌至6%以下，主要是受四大因素影響：一，明年上半年外部環境對出口的影響會較為明顯；二，明年房地產投資增速或許很難維持今年水平；三，受低端製造業轉移和出口放慢影響，製造業產能投資增速有下行壓力；四，在金融嚴監管和地方政府「穩槓桿」前提下，基礎設施投資增長空間有限。

沈明高希望，明年是以積極的財政政策優先，貨幣政策扮演配角。他指，積極的財政政策必須超出市場預期，才能達到穩定市場和投資者信心的目的。例如，現在市場預期明年減稅降費規模可能在1萬億元左右，要超過市場預期就可能需要2萬億元的減稅費規模，如此一來，財政政策可能會更有效，在金融嚴監管下對經濟增長起到穩定作用，彌補經濟增長動力不足。

沈又提到，積極財政政策的空間取決於三個方面：第一，較大幅度提高財政赤字率水平，在從高速增長向高質量發展轉換的關鍵時期，不要拘泥於3%的赤字率，可擴大至3%至5%；第二，減支才能減收，建議逐步實施「小政府、輕稅」政策；第三，利用現有國有資產優勢，充實社保，支持減稅費計劃，鼓勵消費。

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