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【華為風波】華為概念股連受壓 丘鈦挫逾半成

文章日期：2018年12月10日 11:52
丘鈦股價挫逾半成。

華為孟晚舟遭加拿大拘捕事件繼續發酵，華為概念股連日受壓。

上月攝像頭模組銷量升逾九成丘鈦（1478）報41.7元，下挫5.66%；華為持股的中軟國際（0354）現報3.84元，下挫5.42%；華為供應商瑞聲（2018）報49.55元，跌2.37%；上月手機鏡頭出貨量增近六成的舜宇（2382）則連跌多日後回升，現報68.15元，升1.26%。

孟晚舟事件未有因進入司法程序而輕易完結，中國更不斷施壓。中國於周末召見美國、加拿大駐華大使，就該名中國商人被捕提出嚴正交涉和強烈抗議，分別對美國大使稱如有必要將「作出進一步反應」，及對加拿大大使稱「將造成嚴重後果」。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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