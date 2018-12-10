【有片：金匯測市王】中加交惡 加元下跌居多
文章日期：2018年12月10日 11:43
中國外交部召見加拿大駐華大使，要求立即釋放孟晚舟，否則必造成嚴重後果，但估計加方不會輕易放人，相信中國稍後時間會公佈一連串制裁加拿大的經濟措施令加元受壓，故建議睇位揸美元沽加元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。
盧楚仁
艾德證券期貨首席投資策略師
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更新時間：2018-12-18 16:10
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