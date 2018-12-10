工信部公布，近日已向中國電信、中國移動、中國聯通發放了5G系統中低頻段試驗頻率使用許可。下一步，將指導各電信商做好5G系統試驗的基站部署，開展5G系統基站與同頻段、鄰頻段衛星地球站等其他無線電台站的干擾協調工作，確保各類無線電業務兼容共存，促進5G產業發展。

工信部確認，中國電信和中國聯通獲得3500MHz頻段試驗頻率使用許可，中國移動獲得2600MHz和4900MHz頻段試驗頻率使用許可。又指此舉，向產業界發出了明確信號，將進一步推動5G產業鏈的成熟與發展。

富瑞指，中國電信和中國聯通獲得的3.5GHz頻譜相互靠近，兩家公司的合併在技術上容易實現並且在商業上合理，或為中國電信和聯通合併鋪路。富瑞又指，美國可能起訴華為並採取出口禁令制裁措施，如果出現這種情況，將嚴重影響中國的5G時間表，也將大大削弱中國的貿易談判籌碼，可能使合併中國電信和中國聯通變得更加明智和緊迫。

中國聯通（0762）現報8.57元，跌2%，中電信（0728）跌1.7%，報3.89元，中移動（0941）跌0.9%，報76.8元，中國鐵塔（0788）升1.6%，報1.26元。

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