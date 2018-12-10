內地媒體報道，擁有「今日頭條」、「抖音」兩款APP的字節跳動，傳將推出一款全新的社交軟件「飛聊」，試圖與騰訊（0700）旗下的微信對撼。有內地媒體報道，今日頭條公關團隊回應稱「不知道這個情況，在內部了解。」。

「飛聊」是一款全新軟件，不會內嵌在今日頭條App內，據傳部份員工是由微信方面挖角。而爆出消息的內地網站又指，今日頭條已經收購「飛聊」英文域名「flipchat.cn」，查詢發現該域名聯繫郵箱為ename@bytedance.com，通過郵箱反查確定其與今日頭條母公司北京字節跳動科技有限公司有關。

另外，在這個「飛聊」之前，中移動（0941）旗下亦曾有一款名為「飛聊」的產品，為的是拯救在微信和米聊衝擊下日薄西山的飛信，但最終以失敗收場。

騰訊現報306.6元，跌1.28%。

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