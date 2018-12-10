阿里影業（1060）公布，獲阿里巴巴集團按每股1.25元、認購10億股新股，涉資約10.25億元。

認購價較上周五(7日)收市價每股1.23元溢價約1.63%。認購股份相當於擴大後已發行股本而未行使購股權3.78%，完成後阿里巴巴集團持股約49%，完成後將增至50.63%至50.92%，視乎購股權有否獲行使。

所得款項淨額估計約為12.475億元，將主要用於內容投資、進一步擴大客戶基礎、銷售及市場推廣活動、於機會出現時進行選擇性併購以及用作一般企業用途。

集團表示，認購事項將進一步加強其與阿里巴巴集團旗下其他媒體內容及分銷業務如優酷、大麥及阿里文學之間的合作，從而為中國觀眾打造更出色的用戶體驗。此舉旨在藉阿里巴巴集團在大數據及電子商務方面之優勢，支持阿里影業深入拓展中國電影業輝煌的增長前景。

阿里影業股價今早高開1.6%，暫升8.1%，高見1.25元。

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