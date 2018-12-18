美股道指期貨目前仍跌近198點，或0.8%，港股今早亦順勢低開268點或1.04%，報25794點，成交金額28億元；國指今早低開95點或0.92%，報10274點。

OPEC及其盟國同意將市場供應規模減少120萬桶/日，達成了比預期規模更大的減產協議，周五油價應聲大漲，紐約期油升2.7%。今早中石油（0857）升1.88%，報5.41元，是升幅最大的藍籌，，並且是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。不過其餘兩桶油下跌，中海油（0883）跌0.16%，報12.76元、中石化（0386）跌0.16%，報6.4元。

股市下跌，重磅股騰訊（0700）跌2.06%，報304.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。恒安（1044）跌3.2%，報60.55元，是跌幅最大的藍籌。

渣打（2888）被指受華為誤導，開市跌1%，報58.4元，匯控（0005）亦跌0.63%，報63.3元。

信置（0083）、華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙，自上周三開價以來反應熱烈，發展商於剛過去周末更兩度加推單位，昨日以折實平均實呎17,738元加推180伙。信置今早平開，報13.72元，華置亦無升跌，報9元。其他地產股方面，新世界發展（0017）跌1.31%，報10.56元；長實集團（1113）跌2.82%，報55.2元；恒地（0012）跌1.38%，報39.3元；新地（0016）跌0.97%，報112.1元。

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