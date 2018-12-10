華為孟晚舟被捕事件，觸發中美兩國貿易戰升級的憂慮，拖累上周五美股大跌超過500點。近日發生的事件包括：中方加大施壓、美企擔心遭到報復、傳中國將買美國大豆、渣打（2888）受華為誤導、孟晚舟以健康原因尋 求保釋、道期下跌。

事件未有因進入司法程序而輕易完結，中國更不斷施壓。中國於周末召見美國、加拿大駐華大使，就該名中國商人被捕提出嚴正交涉和強烈抗議，分別對美國大使稱如有必要將「作出進一步反應」，及對加拿大大使稱「將造成嚴重後果」。除官方行動之外，官媒亦連番炮轟。加拿大總理杜魯多前外交政策顧問於Twitter發文指，中國政府控制着司法體系，或許難以理解或相信一個法制國家的法院是獨立運作。中國向加拿大政府施壓沒有任何意義。法官將決定是否釋放孟晚舟。

擔心遭到報復，美國公司考慮限制員工前往中國。路透引述知情人士報道，一些大型美國公司的管理人士周四在新加坡舉行的一次會議上表示，擔心美國公司及其管理人士遭到報復。幾位與會者表示，他們的公司正考慮限制前往中國的旅行，並希望將會議改到中國之外召開。彭博亦引述未經證實的社交媒體消息稱，思科將禁止駐美國員工在非必要情況下前往中國。不過，思科其後對彭博表示，一封電子郵件被錯誤地發送給了一些員工，到中國的正常商務旅行仍在繼續。

中美貿易談判受影響。雖然美國表示今次孟晚舟被捕不涉及中美貿易判，不過，中國人難以接受，並引發官媒炮轟。受事件影響，中美兩國的貿易進展有著特殊的進展。《華爾街日報》引述中國和美國的兩位未具名官員報道，中美兩國政府同意，中國將購買大量的商品和服務，並在未來幾周當中宣布購買大豆和天然氣。根據雙方達成諒解的條款，在達成協議之前，不要求進行採購或下調關稅，雙方均表示，初期的採購可以作為一種「首期」，從而促進談判。

香港方面的影響。一方面，在本港受到美國關係法問題被廣泛提及之際，孟晚舟為何擁有多本特區護照的問題引發市場對特區政府有懷疑，對本港經濟前景或有重大影響。德銀警告2019年香港可能會因房地產市場降溫和加之中美貿易戰致使香港經濟受到衝擊，2019年中期，房價將下跌15%，並警告稱香港經濟僅將在2020年溫和復甦。另一方面，《華爾街日報》引述知情人士指，渣打等銀行在伊朗事宜上受到華為誤導，因近年華為告知多家機構它並未通過總部設在香港的Skycom Tech在伊朗做生意，這些機構中包括渣打和匯豐。

路透社引述法庭文件稱，華為首席財務官孟晚舟表示， 她應該在等待引渡聽證會期間獲准保釋， 因為她在加拿大拘押期間有嚴重的高血壓和健康問題。孟晚舟在其宣誓的書面陳述中稱，關於針對她的指控，她是無辜的，如果她被引渡到美國受審，她將應訴抗爭。她在被捕後因高血壓被送到醫院治療，而其保釋聽證會將於周一繼續。

美股道指期貨目前跌1%，或250點，報24182點。

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