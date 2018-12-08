中國海關總署公布11個月中國外貿數據，進出口數據皆差過預期。按人民幣計算，11月份中國出口1.57萬億元，按年增長10.2%，低於預期的13.2%；進口1.26萬億元，按年增長7.8%，低於預期的18.2%。進出口總值2.83萬億元，增長9.1%；貿易順差3060.4億元，按年擴大21.5%。

按美元計算，11月份中國進出口總值4100.8億美元，按年增長4.3%。其中，出口2274.1億美元，按年增長5.4%；進口1826.7億美元，按年增長3%；貿易順差447.4億美元，擴大16.4%。

海關總署指，中國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體，其中對美國出口2.88萬億元（人民幣，下同），增長9.4%；自美國進口9470.1億元，增長1.2%；對美貿易順差1.93萬億元，擴大13.9%。