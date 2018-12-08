聯儲局將在香港時間本月19日公布議息結果，近期經濟數據放緩引起投資者關注聯儲局漸進加息步伐會否減慢，昨日非農數據差過預期，放緩加息的預期升溫。聯儲局理事Lael Brainard表示，美國經濟增長仍然勢頭強勁，漸進加息合適。

Brainard指，11月非農就業數據是經濟強勁的訊號，過去3個月平均增長17萬人，遠高於吸收新勞動力所需水平。經濟很可能是繼續上行，不過早前提振措施幫助的因素正漸漸消退。她指漸進加息在短期內仍然適用，不過政策路徑取決越來越視乎前景如何演變，口徑由9月時的「一兩年」，變為「短期內」。

不過，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard昨日再次呼籲聯儲局應暫停升息周期，局方政策或已經在限制經濟成長。他認為，目前的政策利率水平適當，基於市場通脹預期指標最近下降，據其計算聯儲局目前的政策利率已經處於略微限制經濟的水平。他估計中性利率僅為約2厘左右，而目前的利率範圍為2厘至2.25厘。

雖然美國失業率處於50年來最低水平的3.7%，不過Bullard認為這不太可能產生通脹壓力，勞動市場和通脹之間「幾乎沒有任何反饋」。Bullard立場偏鴿，他將於明年輪值擁有公開市場委員會的投票權，屆時他的立場可能會引起更多的共鳴。

白官經濟顧問庫洛德繼續支持美國總統特朗普主張，認為是次加息後，應暫停加息一段長時間。