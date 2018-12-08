美國國債利率倒掛和貿易問題繼續困擾美股，昨晚三大指數皆報跌。道指跌558點或2.24%，報24388點，標普500指數跌62點或2.33%，報2633點，技術上出現50日移動均線跌穿200日移動均線，被視為死亡交叉的短期看淡信號。納指跌219點或3.05%，報6969點。

總結全周三大指數皆重創，道指大跌4.5%，標普500指數跌4.6%，納指重挫4.9%，創3月以來最大單周跌幅。上周初雖然中美兩國元首會晤後達成貿易戰休兵，不過投資者依然擔心貿易緊張不會消散。白宮貿易顧問納瓦羅前日表示說，如果兩國不能在90天的談判期間達成協議，美國將提高關稅，重燃市場對中美貿易關係的憂慮。

昨日美股下跌主要來自大型互聯網和科技股，主要股指均錄得3月以來最大單周百分比跌幅，因對美中貿易緊張局勢和利率的擔憂引發美股大幅震蕩。

11月美國非農就業增長和薪資增幅低於預期，暗示經濟活動有所放慢，支持聯儲局明年減少加息次數的預期，另外投資者亦關注國債收益率和美國聯邦儲備委員會利率政策的走向。