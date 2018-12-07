安踏體育（2020）公布，計劃與包括騰訊（0700）的FV Fund，以及加拿大瑜伽服裝零售商lululemon創辦人持有的Anamered Investments等組成財團，收購芬蘭體育品牌Amer Sports合共1.15億股股份，收購價每股40歐元，涉資約46億歐元（即408億港元）。

安踏發公告後，隨即舉行電話會議，中國銀河國際分析員李嘉豪指出，管理層在會上表示，由於需以借貸支付交易金額，或會影響未來的派息政策。他續稱，如交易成功，長遠而言雙方可有協同效應，包括向供應商爭取更佳條件。

記者：蕭嘉聰

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