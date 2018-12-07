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【派息百分百】信義能源下周一招股 派息率不低於90%

文章日期：2018年12月7日 19:13
（左起）信義能源執董李友清、副主席董清世、主席李賢義、行政總裁董貺漄、財務總監兼公司秘書段寧

信義光能（0968）分拆上市的信義能源（3868）下周一起招股，招股價介乎1.89元至2.42元，以每手2000股計，入場費約4888.77元，本月21日掛牌。

公司計劃發行18.8億股，其中10%為本港公開發售，90%作國際配售，集資額介乎35.5億元至45.5億元。當中90%將用於購買母公司信義光能的發電站；10%用於營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。

作為內地太陽能發電站營運商，信義能源採取高派息策略，每年最少將可派息收入90%作派息用。同時，今次招股，公司承諾會將2018年的可派息收入50%派發予股東，2019年及2020年更會將全部可派息收入悉數派發，派息率100%。

記者：陳子凌

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