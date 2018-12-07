【派息百分百】信義能源下周一招股 派息率不低於90%
文章日期：2018年12月7日 19:13
信義光能（0968）分拆上市的信義能源（3868）下周一起招股，招股價介乎1.89元至2.42元，以每手2000股計，入場費約4888.77元，本月21日掛牌。
公司計劃發行18.8億股，其中10%為本港公開發售，90%作國際配售，集資額介乎35.5億元至45.5億元。當中90%將用於購買母公司信義光能的發電站；10%用於營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。
作為內地太陽能發電站營運商，信義能源採取高派息策略，每年最少將可派息收入90%作派息用。同時，今次招股，公司承諾會將2018年的可派息收入50%派發予股東，2019年及2020年更會將全部可派息收入悉數派發，派息率100%。
記者：陳子凌
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26