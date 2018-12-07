第一視頻（0082）上月底收購瘋狂體育，第一視頻首席財務官劉懷宇表示，目前集團策略為發展「數字+新文體」，包括新傳媒、新文化、新體育，未來考慮投資收購時，對方均須符合集團新策略。他提到，一般希望以現金加股份方式支付未來併購項目，但仍須視乎目標規模等而定，另外集團會考慮出售、合併或關閉不符合新策略的現有業務。

瘋狂體育行政總裁彭錫濤表示，旗下彩票知識付費平台的用戶每月ARPU（每戶平均收入）達500元人民幣(下同)，今年足球世界杯期間，該分部收入達3,000萬元。體育遊戲方面，集團已推出4款遊戲，明年起會再推出8款遊戲，當中2款已取得遊戲版號。

早前第一視頻爆出股東爭拗，劉懷宇表示，當時有人希望爭奪控股權，目前雙方已互相溝通了解，並妥善處理，問及會否再有類似事件，劉懷宇笑言：「我們說了不算」。

記者:李哲毅

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