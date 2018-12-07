證監會公布有關銷售非交易所買賣投資產品的最新調查結果，發現截至今年3月底，年度銷售投資產品的總交易額為5080億元，較2016年的調查增加34%。增幅主要由內地公司帶動，其中有部分內地公司大幅擴展財富管理業務。

而銷售產品種類中，以結構性投資產品所佔的比例最高，其次是定息產品及集體投資計劃，情況與前年調查相若。調查結果亦表示，隨客戶追求更高的投資回報，股票掛鈎產品及非投資級別公司債券的銷售大幅上升，分別上升1.2倍及65%。這些產品及債券包括股票掛鈎累計認購期權、高息債券及在發行商不可持續營運時用作彌補虧損的複雜債券。

市場參與投資產品銷售的持牌機構由兩年前的244家增至252家，但仍然由首十家公司主導，佔總交易額71%，比2016年的調查微升2%。十家公司中，國際金融集團及內地經紀集團各佔四家，分別佔總交易額38%及24%。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀稱，面對市場波動加劇，加上部分債券發行商的信貸前景惡化，投資者在進行投資前，應全面了解產品特點和風險。中介人亦應遵從有關銷售複雜產品的規定。

今次調查有1844家持牌機構以問卷方式參與，主要是投資顧問、資產管理公司、證券經紀行及國際金融集團。

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