【信貸風險】金管局：11月信貸增長回復平穩 暫無監管關注
文章日期：2018年12月7日 18:24
金管局副總裁阮國恒指出，本港第三季出現信貸收縮，但據初步了解，11月的情況已回復平穩。
他指出，信貸收縮的情況在今年6-7月開始，而整個第三季信貸總額下跌1.1%。業界指出貸款需求疲弱是主要因素，反而銀行並沒有因為經濟前景不明朗而影響風險胃納、少批貸款。
據他初步了解，11月份的貸款已回復平穩，但難料今年全年甚至明年的情況。但他強調貸款質素維持良好，因此金管局暫無特別的監管關注。
對於樓市，他重申尚未確定是否進入下行周期，會密切監測，並難料若樓價持續下跌會否影響銀行貸款風險。不過他強調，近年銀行防禦能力已大大加強，相信可應對潛在風險。
記者：廖毅然
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