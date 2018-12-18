銀行公會舉行今年最後一次例會，公會主席、匯豐銀行香港區行政總裁施穎茵會後表示，公會已要求環聯交代更多資料，並提出多個補救方案，要求環聯合作。

本報早前揭發環聯的網上查閱服務出現漏洞，在未做好身分驗證的情況下，容許他人取得客戶資料。

施穎茵今日表示，銀行界認為保障客戶資料是重中之重，所以希望環聯亦要採取同一準則與態度。

她透露，公會在事件揭發後多次與環聯開會商討，並向環聯提出一系列補救建議，希望環聯採取達到銀行保安水平的措施。同時，要求環聯檢視與第三方的合作關係，檢討假如第三方利用環聯客戶資料以圖利，會否與原本的合作協議有抵觸。

金管局副總裁阮國恒在同一場合表示，當局正與業界就環聯事件緊密聯繫，待業界取得更多資訊後再決定下一步行動。

被問到業界會否終止與環聯的合作，施穎茵表示，現階段難以評估下一步行動，公會將繼續要求環聯交代事件詳情，若有進一步詳情會再作公布。

但她強調，今次事件並不涉及KYCU（專業資訊機構平台）的評估，認為兩件事不可混為一談。

據了解，銀行公會正就KYCU的建設及營運商進行招標，招標已進入最後階段，其中一個潛在中標者是環聯。

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