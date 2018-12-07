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【有片：淘寶圖】留意金價相對美股挑戰下降軌

文章日期：2018年12月7日 18:11
留意金價相對美股挑戰下降軌

近日不論港股或美股皆受壓，但金價向上。事實上，今年6月以來美股標普指數和金價走勢相反，後巿如因避險情緒令美股再跌，金價有再向上衝空間。

若將金價除以標普指數繪圖，上季在9RSI呈底背馳後上升，現正挑戰2年多的下降軌，如升破後巿黃金相對美股表現會進一步轉強，而金價本身早前也在出現9RSI底背馳後升穿今年4月以來的下降軌，近日同時升穿去年底和今年6月底的雙底位置。

技術上，金價現也同時挑戰今年跌浪回吐38.2%的阻力，如明顯升穿下一阻力為反彈50%約為1268美元，如美息向下，金價或可進一步挑戰反彈跌浪61.8%逾1290美元。

陸振球

明報投資及地產版主編

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