【有片：淘寶圖】留意金價相對美股挑戰下降軌
文章日期：2018年12月7日 18:11
近日不論港股或美股皆受壓，但金價向上。事實上，今年6月以來美股標普指數和金價走勢相反，後巿如因避險情緒令美股再跌，金價有再向上衝空間。
若將金價除以標普指數繪圖，上季在9RSI呈底背馳後上升，現正挑戰2年多的下降軌，如升破後巿黃金相對美股表現會進一步轉強，而金價本身早前也在出現9RSI底背馳後升穿今年4月以來的下降軌，近日同時升穿去年底和今年6月底的雙底位置。
技術上，金價現也同時挑戰今年跌浪回吐38.2%的阻力，如明顯升穿下一阻力為反彈50%約為1268美元，如美息向下，金價或可進一步挑戰反彈跌浪61.8%逾1290美元。
陸振球
明報投資及地產版主編
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26