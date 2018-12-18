即時財經新聞

【海外收購】安踏牽財團擬全購芬蘭Amer Sports涉逾400億元

文章日期：2018年12月7日 17:50
安踏牽財團擬全購芬蘭Amer Sports涉逾400億元。

安踏體育（2020）公布，計劃與包括騰訊（0700）的FV Fund和Anamered Investments等組成財團，收購芬蘭體育品牌Amer Sports 1.15億股股份，以每股40歐元收購價，涉資約46億歐元(即408億港元)。

Amer Sports在於納斯達克赫爾辛基證券交易所上市。該財團以每股40歐元，較公司今日收市價溢價39%。若交易完成，Amer Sports將撤銷在芬蘭的上市地位。

安踏現時間接持有Amer Sports1.4%股份。根據協議，安踏體育將間接持有Amer Sports57.95% 股份；FV Fund將持有21.4%股份，當中騰訊持有5.63%；Anamered Investments持有20.65%股份。

Amer Sports為國際知名體育用品及裝備品牌平台，擁有 Salomon、Wilson、Atomic、Arc’teryx、Mavic、Suunto 及Precor 等國際知名品牌。截至去年底止，淨收入按年減少26.48%至9330萬歐元。今年首9個月，淨收入約6930萬歐元。

其他報道：

【華為風波】華為據報已任命董事長梁華暫代CFO職務

【明年5G】中移動：明年上半年推自主品牌5G手機

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】留意金價相對美股挑戰下降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片