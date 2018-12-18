【海外收購】安踏牽財團擬全購芬蘭Amer Sports涉逾400億元
文章日期：2018年12月7日 17:50
安踏體育（2020）公布，計劃與包括騰訊（0700）的FV Fund和Anamered Investments等組成財團，收購芬蘭體育品牌Amer Sports 1.15億股股份，以每股40歐元收購價，涉資約46億歐元(即408億港元)。
Amer Sports在於納斯達克赫爾辛基證券交易所上市。該財團以每股40歐元，較公司今日收市價溢價39%。若交易完成，Amer Sports將撤銷在芬蘭的上市地位。
安踏現時間接持有Amer Sports1.4%股份。根據協議，安踏體育將間接持有Amer Sports57.95% 股份；FV Fund將持有21.4%股份，當中騰訊持有5.63%；Anamered Investments持有20.65%股份。
Amer Sports為國際知名體育用品及裝備品牌平台，擁有 Salomon、Wilson、Atomic、Arc’teryx、Mavic、Suunto 及Precor 等國際知名品牌。截至去年底止，淨收入按年減少26.48%至9330萬歐元。今年首9個月，淨收入約6930萬歐元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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