在經歷國泰洩露事件，然後電子錢包失竊，接著是PayMe帳戶被盜用，香港人已成驚弓之鳥。在這個時候，《明報》再投下一顆炸彈，揭露信貸資料庫「環聯」的安全漏洞。有趣的是，文章才刊登10分鐘，早已在金融界之間廣傳。

「環聯的競爭對手，可能是第一個『發現』這篇文章。」一名銀行主管如是說︰「他們最積極分享這篇報道。」正因這個現象，業界討論的除了報道內容外，還有背後可能發生的故事。

環聯有競爭對手嗎？大家都以為它做的是獨市生意。沒錯，暫時是無人爭。但有一個名字，是《明報》連續多日的報道之中也沒有提及的。

這個名字是「諾華誠信」。由中銀信用卡前總經理蘇誠信創立，近年招兵買馬，包括請得前環聯香港區CEO何佳意過檔，更引入6家銀行作為股東。除此以外，股東還包括中資的銀通與中誠信。

當然，在中誠信和銀通之上，還有甚麼背後的資本呢？業界眾說紛紜，但方向都大致一樣，大家都相信，建立一個信貸資料公司，與環聯競爭，是中央樂意見到的事。

有關環聯的報道刊登後，霎時間，環聯成為過街老鼠，人人都喊打，無論普通市民、銀行業界抑或政府官員與監管機構，通通都把矛頭指向環聯。這個時間點非常敏感，因為銀行公會就建立跨銀行的KYC資料庫進行了足足一年的招標，近日已進入最後階段，本來環聯很有機會拿下，但現在項目被按住不動了，業界有聲音要求重新招標。

如果是這樣，誰是最大得益者？順著麵包屑想下去，業界都在發揮無窮的想像力。而更重要的問題是，踢走了美資的環聯後，香港人接受一家中資背景的公司處理大家的信貸資料，甚至是更複雜的KYC資料嗎？

以上是環聯事件引伸出來、第一個要大家思考的問題。而另一個觀察的重點，是環聯究竟接受甚麼人監管？

《明報》的結論很清晰，報道說環聯是「無王管」。私隱專員公署說，不會主動去監管。另一邊廂，環聯不是銀行、不屬財務機構，所以也不受金管局監管。

像環聯這樣的「第三方服務供應商」，它們做的是B2B生意，客戶大多數是金融機構，處理的是多家銀行集合的金融數據，但不受任何一個金融監管機構規管。

如果金管局要大力發展開放銀行(即開放API)，相信會有更多的「第三方服務供應商」走出來，向銀行提供開放API的方案，最簡單的例子是把大家在不同銀行的數據連接在一起，在一個APP內查閱不同銀行戶口的資訊。

這些第三方同樣會像環聯一樣，處理相當多的個人財務資訊。但現時金管局的取態是，由銀行選擇合適的第三方服務供應商，出事時由銀行負責。這無疑又會製造一個「行業自管」的生態。

在這個多事之秋過後，我們汲取的教訓不應該只是「加強保安意識」這種口號，而是要認真想想，是否可以在監管的層面上作出改變。若由行業自管，一旦出事，可能又是一個互相卸責的過程。

文濤

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