舜宇（2382）公布11月數據，手機鏡頭出貨量同比上升58.7%，按月則跌11.5%，達9088.9萬件，公司指，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。首11個月累計出量為8.7億件，完成全年目標95.97%至99.28%。

車載鏡頭出貨量同比上升54.2%，按月升12.3%，達391.9萬件，主要是因為車載成像領域的快速增長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。首11個月累計出貨量為3602.4萬件，完成全年目標83.6%至86.8%。

手機攝像模組出貨量同比上升62.2%，按月升0.9%，達459.7萬件，主要是因為公司在國內智能手機市場的份額上升。首11個月累計出貨量3.9億件，完成目標100%至104%。

舜宇今日收市報67.3元，跌3.78%。

其他報道：

【華為風波】日本擬將華為和中興排除出採購清單 外交部表示關注

【正式坐正】楊國強為退休鋪路？楊惠妍升任為碧桂園聯席主席

【港股收市】恒指挫近百點 三日累挫1200點 騰訊逆市升2%