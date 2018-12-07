【月度數據】舜宇11月底手機攝像模組累計出貨量已超標
文章日期：2018年12月7日 17:37
舜宇（2382）公布11月數據，手機鏡頭出貨量同比上升58.7%，按月則跌11.5%，達9088.9萬件，公司指，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。首11個月累計出量為8.7億件，完成全年目標95.97%至99.28%。
車載鏡頭出貨量同比上升54.2%，按月升12.3%，達391.9萬件，主要是因為車載成像領域的快速增長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。首11個月累計出貨量為3602.4萬件，完成全年目標83.6%至86.8%。
手機攝像模組出貨量同比上升62.2%，按月升0.9%，達459.7萬件，主要是因為公司在國內智能手機市場的份額上升。首11個月累計出貨量3.9億件，完成目標100%至104%。
舜宇今日收市報67.3元，跌3.78%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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