中國人民銀行公布，11月底外匯儲備規模為30617億美元，略高於市場預期的30440億美元，亦較10月底上升86億美元，終止3𢛅月連跌，升幅為0.3%。

國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，11月中國國際收支繼續保持平穩運行。受美國貨幣政策預期變化、國際油價波動等因素影響，主要國家債券價格總體小幅上漲，美元指數震蕩微漲。匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模有所上升。

王春英表示，今年以來外部環境的不穩定不確定因素明顯增多，但中國經濟運行保持總體平穩、穩中有進態勢，人民幣匯率雙向浮動彈性增強，外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。

展望未來，王春英指中國經濟長期向好的基本面不變，隨著中國繼續擴大改革開放，經濟發展動力和後勁將進一步增強，為外匯市場總體穩定夯實基礎，外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。

其他報道：

【華為風波】日本擬將華為和中興排除出採購清單 外交部表示關注

【正式坐正】楊國強為退休鋪路？楊惠妍升任為碧桂園聯席主席

【港股收市】恒指挫近百點 三日累挫1200點 騰訊逆市升2%

【股東變更】傳李河君不再為漢能控股大股東

【彭博炒人】傳彭博資訊裁員43人 主要解僱資深員工