【中國數據】內地11月外儲回升86億美元 勝預期
文章日期：2018年12月7日 17:34
中國人民銀行公布，11月底外匯儲備規模為30617億美元，略高於市場預期的30440億美元，亦較10月底上升86億美元，終止3𢛅月連跌，升幅為0.3%。
國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，11月中國國際收支繼續保持平穩運行。受美國貨幣政策預期變化、國際油價波動等因素影響，主要國家債券價格總體小幅上漲，美元指數震蕩微漲。匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模有所上升。
王春英表示，今年以來外部環境的不穩定不確定因素明顯增多，但中國經濟運行保持總體平穩、穩中有進態勢，人民幣匯率雙向浮動彈性增強，外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。
展望未來，王春英指中國經濟長期向好的基本面不變，隨著中國繼續擴大改革開放，經濟發展動力和後勁將進一步增強，為外匯市場總體穩定夯實基礎，外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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