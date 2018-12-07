【爭取牌照】金管局將選6至7個虛擬銀行申請入圍
文章日期：2018年12月7日 16:53
金管局公布，收到的約30個虛擬銀行申請中，約有三分一未有就發牌準則下的一些關鍵項目提交足夠的資料，不會進一步處理其申請。局方今日表示，金管局將甄選當中約三分之一進入下輪的審視。若以30個申請計算，即約有6至7個虛擬銀行申請可以入圍。
這批申請人應具備較其他申請人為理想或優勝的營運模式、科技平台、財務實力等，更具條件去達致金管局引入虛擬銀行的政策目標，包括發展金融科技，提供新客戶體驗和促進普及金融。金管局爭取明年首季開始發出虛擬銀行牌照。金管局沒有對發牌數目定下名額，最終發牌多寡要視乎金管局的進一步審視和盡職審查。
記者：歐陽偉昉
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更新時間：2018-12-18 16:10
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