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【正式坐正】楊國強為退休鋪路？楊惠妍升任為碧桂園聯席主席

文章日期：2018年12月7日 16:41
楊國強為退休鋪路？楊惠妍升任為碧桂園聯席主席。(網上圖片)

碧桂園（2007）公布，創辦人兼主席楊國強之女、副主席楊惠妍調任為聯席主席，她將繼續擔任公司執董。目前她持有公司57.23%權益。

碧桂園指，調任後楊惠妍將負責協助楊國強處理集團日常工作，並負責集團戰略投資及基於現有業務的新業務探索，例如新零售業務，為集團可持續發展作貢獻。集團提到，楊國強將繼續為領導董事會及監督董事會運作之負責人。

楊惠妍自2012年3月起獲委任為副主席，至今至少六年半終坐正做聯席主席。她目前收取年薪1500萬元，並按表現絕對酌情釐定的管理獎金，調任後維持不變。

碧桂園指，集團近年來業務穩健增長，並積極探索農業及機器人等新業務板塊，設置聯席主席有利於促進董事會的有效運作。楊惠妍在擔任公司執董及副主席期間亦盡職盡責，又主導物業管理服務業務成功分拆上市，董事會對其工作能力和表現高度認可等。

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