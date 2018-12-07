港股今日先升後跌，失守20天線(26266點)。港股甫開曾高見26280點，已是全日最高位，最多升124點，其後升幅逐步收窄，於26100點至26250點區間上落，午後約3時許由升轉跌，跌幅更擴大，一度跌穿50天線(26051點)，並接近全日低位收市，全日收報26063點，跌92點或0.35%，成交金額989億元；國指跌111點或1.06%，報10369點。

恒指已連跌三日，累跌1197點。過去一周，恒指累跌442點或1.7%；國指累跌238點或2.24%。

領展（0823）升2.72%，收報79.35元，是升幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.1%，收報310.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；匯控（0005）跌1.92%，收報63.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

石油出口國組織(OPEC)未能達成實質減產協議，拖累布蘭特期油及紐約期油表現。三桶油今日跟隨跌勢，中石化（0386）跌2.44%，收報6.41元；中石油（0857）跌2.21%，收報5.31元；中海油（0883）跌2.14%，收報12.78元。

市場憧憬，美國加息速度將放慢，本地地產股普遍造好，恒隆地產（0101）升2.61%，收報15.7元；長實集團（1113）升1.07%，收報56.8元；新世界發展（0017）升0.94%，收報10.7元。

中生製藥（1177）兩個產品中標藥帶量採購，產品或會大幅降價影響公司收入，中生製藥（1177）跌7.88%，收報5.38元，是跌幅最大的藍籌。石藥（1093）跌4.34%，收報13.22元；藥明生物（2269）報59元，跌5.4%。

內地媒體報道，三大電訊商已獲得全國範圍5G試驗頻率使用許可中資電訊股，中資電訊股今日個別發展，中移動（0941）升1.97%，收報77.55元；中電信（0728）報3.96元，跌1.74%；聯通（0762）跌0.91%，收報8.75元。上述消息，意味大規模5G試驗將展開，有5G概念股的京信通信（2342）報1.24元，升2.48%。

華為事件繼續發酵，手機設備股普遍續跌，舜宇（2382）跌3.79%，收報67.3元；瑞聲（2018）跌1.55%，收報50.75元。

其他報道：

【明年5G】中移動：明年上半年推自主品牌5G手機

【5G發展】央視：三大營運商已獲5G試驗批覆

【亞股收市】日股反彈177點 全周仍挫3% 台澳股終止三周跌勢