【華為風波】華為據報已任命董事長梁華暫代CFO職務
文章日期：2018年12月7日 15:45
華為首席財務官(CFO)孟晚舟於12月1日在加拿大遭拘捕。路透引述華為員工透露，華為已任命董事長梁華暫代CFO職務。
華為對此消息無作任何回應。
另外，據英國金融時報(FT)報道，華為已經同意英國安全官員的要求，解決在其設備和軟件中發現的風險，以避免徹底無緣英國的5G電訊網絡。
該報引述兩位知情人士稱，華為高管本周與英國政府通訊總部(GCHQ)國家網絡安全中心的會議上，同意對方提出的一連串技術要求。
英國國營的英國電信(BT Group) 日前表示，該國正將華為的設備從現有的3G和4G核心行動業務中移除，並且在之後的主要電訊網路中，不會在核心部分使用華為設備。
華為近期遭到多個國家包括美國、澳洲及紐西蘭等，以國家安全為由，禁止5G網絡使用公司設備。日本亦在今日稍早據報將禁止政府採購公司及中興（0763）電訊設備。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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