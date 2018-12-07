中國移動（0941）在中移動全球合作伙伴大會上發布首款自主品牌5G試驗終端產品「先行者一號」和N5、N5 pro自主品牌手機，董事長尚冰表示，中移動將於明年上半年推出5G智能手機和首批中國移動自主品牌5G終端產品。

尚冰宣布，將籌備設立首期100億元人民幣的5G聯創產業基金，通過基金扶植和創新孵化，促進5G產業成熟發展。

中國移動提出5G終端先行者計劃，目前計劃已經有35家產業伙伴加入，在產業初期將以盡快推出首批5G終端為目標，技術方案研究、應用探索、產品創新、等方面與參與各方合作，共同建立5G終端產業生態。

多間中國手機廠商亦展出首批5G手機，包括小米（1810）首次展出旗下首款5G手機小米MIX 3 5G版；OPPO首次展出5G樣本機，其外觀基於今年的旗艦機Find X；TCL首次展出5G 數據終端設備；另外vivo上周亦公布首款5G手機樣本。

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