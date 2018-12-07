【明年5G】中移動：明年上半年推自主品牌5G手機
文章日期：2018年12月7日 15:35
中國移動（0941）在中移動全球合作伙伴大會上發布首款自主品牌5G試驗終端產品「先行者一號」和N5、N5 pro自主品牌手機，董事長尚冰表示，中移動將於明年上半年推出5G智能手機和首批中國移動自主品牌5G終端產品。
尚冰宣布，將籌備設立首期100億元人民幣的5G聯創產業基金，通過基金扶植和創新孵化，促進5G產業成熟發展。
中國移動提出5G終端先行者計劃，目前計劃已經有35家產業伙伴加入，在產業初期將以盡快推出首批5G終端為目標，技術方案研究、應用探索、產品創新、等方面與參與各方合作，共同建立5G終端產業生態。
多間中國手機廠商亦展出首批5G手機，包括小米（1810）首次展出旗下首款5G手機小米MIX 3 5G版；OPPO首次展出5G樣本機，其外觀基於今年的旗艦機Find X；TCL首次展出5G 數據終端設備；另外vivo上周亦公布首款5G手機樣本。
其他報道：
【亞股收市】日股反彈177點 全周仍挫3% 台澳股終止三周跌勢
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26