【亞股收市】日股反彈177點 全周仍挫3% 台澳股終止三周跌勢
文章日期：2018年12月7日 14:37
亞太區股市經過昨日大跌後，今日顯著反彈。
日本央行行長黑田東彥表示，2%的通脹目標可能在2021財年或更晚達到，日本股市午後靠穩，早段反彈逾200點或1%後，表現反覆，臨近中午收市升幅一度收窄至4點，午後升勢再現，收市報21678點，升177點或0.8%。全個星期計，日股累挫3%，蒸發上周升幅。
韓國首爾綜合指數同樣反彈7點或0.34%，報2075點；全個星期累跌1%。台灣加權平均指數收升76點或0.8%，報9760點，全個星期累升220點或2.3%，扭轉過去三周跌勢。
至於澳洲股市同樣做好，收市升23點或0.4%，報5681點；全周累升14點或0.25%，同樣終止過去三個星期跌勢。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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