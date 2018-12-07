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【A股收市】滬深兩市連升兩周 上證險守2600點

文章日期：2018年12月7日 14:59

滬深兩市走勢分化，上證綜指走勢反覆，早段一度跌穿2600點大關，午後表現靠穩，收報2605點，漲0.71點或0.03%，成交額977億元（人民幣．下同）。滬指已連升兩周，按周漲0.67%。

深證成指高開低走，低位見7712點，收報7733點，跌1點或0.01%，成交額1432億元，兩市合共成交額2409億元。深成指同樣連升兩周，按周漲0.64%。

創業板指數低開低走，低位見1334點，收報1341點，跌4點或0.35%。相關指數連續兩周上揚，按周升0.86%。

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