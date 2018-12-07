滬深兩市走勢分化，上證綜指走勢反覆，早段一度跌穿2600點大關，午後表現靠穩，收報2605點，漲0.71點或0.03%，成交額977億元（人民幣．下同）。滬指已連升兩周，按周漲0.67%。

深證成指高開低走，低位見7712點，收報7733點，跌1點或0.01%，成交額1432億元，兩市合共成交額2409億元。深成指同樣連升兩周，按周漲0.64%。

創業板指數低開低走，低位見1334點，收報1341點，跌4點或0.35%。相關指數連續兩周上揚，按周升0.86%。

其他報道：

【有片：金匯測市王】美股唔掂聯儲放鴿 美匯最終無運行

【華為風波】日本據報禁採購華為中興電訊設備

【公司澄清】和美醫療：未有在長春設醫療服務機構

【建議財赤】中證報：明年財政適度擴赤字必要且可行

【跌勢未止】中生製藥續下挫 稱兩產品中標藥帶量採購