美股周四急挫後低位大彈，收市前收復大部分失地，港股今早跌勢喘定。恒指高開曾經倒跌，跌至26100點找到支持回升，半日收報26226點，升70或0.27%；國指跌7點。大市半日成交458億元。

醫藥股繼續捱沽，中國生物製藥（1177）、國藥（1099）、石藥（1093）跌逾半成至一成；燃氣、受貿易戰影響股份亦受壓，新奧（2688）、舜宇（2382）、利豐（0494）跌2%。騰訊（0700）及中移動（0941）分別升逾2%做好支撐大市；中港地產股恒隆地產（0101）、太古地產（1972）升逾3%；恒大（3333）、融創（1918）升近2%。收息股向好，領匯（0823）、中電（0002）、香港電訊（6823）升逾1%。

華為高層被捕，引起市場對內地手機及電訊設備商發展憂慮，但相信不會打擊內地5G發展，據報中移動、中電信（0728）及聯通（0762）已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，5G的商用加速推進，鐵塔（0788）有望受惠。

走勢上，中國鐵塔近3個月在1.1至1.2元上落，今早升穿1.2元初現向上突破，後市有機會上試上市水平1.3元，可以留意。

劉思明

明報資深評論員