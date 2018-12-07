【有片：選股王】5G加速發展 中國鐵塔勢受惠
文章日期：2018年12月7日 12:40
美股周四急挫後低位大彈，收市前收復大部分失地，港股今早跌勢喘定。恒指高開曾經倒跌，跌至26100點找到支持回升，半日收報26226點，升70或0.27%；國指跌7點。大市半日成交458億元。
醫藥股繼續捱沽，中國生物製藥（1177）、國藥（1099）、石藥（1093）跌逾半成至一成；燃氣、受貿易戰影響股份亦受壓，新奧（2688）、舜宇（2382）、利豐（0494）跌2%。騰訊（0700）及中移動（0941）分別升逾2%做好支撐大市；中港地產股恒隆地產（0101）、太古地產（1972）升逾3%；恒大（3333）、融創（1918）升近2%。收息股向好，領匯（0823）、中電（0002）、香港電訊（6823）升逾1%。
華為高層被捕，引起市場對內地手機及電訊設備商發展憂慮，但相信不會打擊內地5G發展，據報中移動、中電信（0728）及聯通（0762）已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，5G的商用加速推進，鐵塔（0788）有望受惠。
走勢上，中國鐵塔近3個月在1.1至1.2元上落，今早升穿1.2元初現向上突破，後市有機會上試上市水平1.3元，可以留意。
劉思明
明報資深評論員
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26