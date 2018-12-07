港股經過前兩日挫約千點後，今日見反彈。港股甫開一度重上20天線(26275點)，曾高見26280點，最多升124點，其後升幅逐步收窄，更一度倒跌最多55點，低見26100點，半日收市前表現靠穩，港股半日收報26226點，升70點或0.27%，成交金額457億元；國指跌6點或0.06%，報10474點。

醫藥A、H股繼續下挫，兩個產品中標藥帶量採購的中生製藥（1177）跌11.13%，收報5.19元，是跌幅最大的藍籌。國藥（1099）收報34.7元，挫5.32%；綠葉製藥（2186）報5.52元，挫6.44%。

華為事件繼續發酵，兩大藍籌手機設備繼續受壓，舜宇（2382）跌2.36%，收報68.3元；瑞聲（2018）跌0.58%，收報51.25元。

內地媒體報道，三大電訊商已獲得全國範圍5G試驗頻率使用許可，意味大規模5G試驗將展開。中資電訊股個別發展，中移動（0941）半日報77.45元，升1.84%；聯通（0762）報8.8元，跌0.34%；中電信（0728）報4.03元，無升跌。5G概念股方面，京信通信（2342）報1.25元，升3.31%；長飛光纖（6869）報21.5元，升1.9%；據報遭日本命令禁政府採購電訊設備的中興（0763）報15.7元，升1.16%。

科網股普遍回升，騰訊（0700）升2.96%，收報313.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；金蝶（0268）報7.76元，升1.84%，上日急挫的中軟國際（0354）半日彈近1%，報4.11元。

本地地產股普遍造好。恒隆地產（0101）升3.4%，收報15.82元，是升幅最大的藍籌。新世界發展（0017）升1.7%，收報10.78元；長實集團（1113）升1.69%，收報57.15元；新地（0016）升1.43%，收報113.8元。

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