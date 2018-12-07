【港股午市】港股半日彈70點 醫藥股續重創 中生製藥最傷
文章日期：2018年12月7日 12:28
港股經過前兩日挫約千點後，今日見反彈。港股甫開一度重上20天線(26275點)，曾高見26280點，最多升124點，其後升幅逐步收窄，更一度倒跌最多55點，低見26100點，半日收市前表現靠穩，港股半日收報26226點，升70點或0.27%，成交金額457億元；國指跌6點或0.06%，報10474點。
醫藥A、H股繼續下挫，兩個產品中標藥帶量採購的中生製藥（1177）跌11.13%，收報5.19元，是跌幅最大的藍籌。國藥（1099）收報34.7元，挫5.32%；綠葉製藥（2186）報5.52元，挫6.44%。
華為事件繼續發酵，兩大藍籌手機設備繼續受壓，舜宇（2382）跌2.36%，收報68.3元；瑞聲（2018）跌0.58%，收報51.25元。
內地媒體報道，三大電訊商已獲得全國範圍5G試驗頻率使用許可，意味大規模5G試驗將展開。中資電訊股個別發展，中移動（0941）半日報77.45元，升1.84%；聯通（0762）報8.8元，跌0.34%；中電信（0728）報4.03元，無升跌。5G概念股方面，京信通信（2342）報1.25元，升3.31%；長飛光纖（6869）報21.5元，升1.9%；據報遭日本命令禁政府採購電訊設備的中興（0763）報15.7元，升1.16%。
科網股普遍回升，騰訊（0700）升2.96%，收報313.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；金蝶（0268）報7.76元，升1.84%，上日急挫的中軟國際（0354）半日彈近1%，報4.11元。
本地地產股普遍造好。恒隆地產（0101）升3.4%，收報15.82元，是升幅最大的藍籌。新世界發展（0017）升1.7%，收報10.78元；長實集團（1113）升1.69%，收報57.15元；新地（0016）升1.43%，收報113.8元。
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|股票名稱
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|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
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|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
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|1113 長實集團
|57.80
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|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
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|-3.26