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【5G發展】央視：三大營運商已獲5G試驗批覆

文章日期：2018年12月7日 12:09

內地央視報道，從工信部確認，三大營運商已經獲得5G試驗頻率使用許可批覆，這意味著全國范圍的大規模5G試驗將展開。

專家指，此次發放5G系統試驗頻率使用許可的頻率資源大體均衡。發放5G試驗頻率，可以讓電信運營商和設備商確定產品開發目標，大大加速產業鏈各環節產品開發進程。

按照計劃，中國將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。

京信通信（2342）半日升3.3%，報1.25元；中國鐵塔（0788）升2.5%，報1.22元；昂納科技（0877）升1.9%，報3.69元；長飛光纖（6869）升1.89%，報21.5元；中興通訊（0763）升1.16%，報15.7元。

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