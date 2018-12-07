【華為風波】日本據報禁採購華為、中興電訊設備
文章日期：2018年12月7日 11:03
日本《讀賣新聞》報道，日本將禁止政府採購華為及中興通訊（0763）電訊設備，預計最快於下周一修改內部採購規定。
一位政府知情人士表示，日本政府不太可能明文列出華為和中興兩家公司，以避免激怒中國政府，惟華為和中興的電信設備將被禁用。目前日本政府有部份手機及半導體仍然使用中興及華為產品。
日本首席政府發言人拒絕作出評論，惟表示日本包括網絡安全在內的廣泛領域與美國保持密切溝通。
美國、澳洲及紐西蘭早前以國家安全為由，禁止5G網絡使用華為設備。英國國營的英國電訊(BT Group)前日表示，該國正將華為的設備從現有的3G和4G核心行動業務中移除，並且在之後的主要電訊網路中，不會在核心部分使用華為設備。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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