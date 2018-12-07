【加強保安】PayMe推新保安措拖
文章日期：2018年12月7日 10:36
經歷早前涉嫌有用戶出現未經授權交易後，匯豐旗下的PayMe於今天推出多項保安措施，加入多項身分認證程序。
PayMe用戶如在應用程式上更改交易密碼，將須通過兩個驗證程序。首先，用戶須輸入一個傳送至其登記手機的一次性六位驗證碼。確認驗證碼後，用戶會透過登記的電郵地址收到重設密碼的連結。用戶更改交易密碼後，並會在登記手機上收到短訊通知。
客戶的個人資料包括手機號碼、電郵地址和交易密碼如有任何變更，PayMe亦會向用戶發出短訊通知。
匯豐香港區零售銀行及財富管理業務電子支付主管卓文睿表示，保障客戶免受欺詐和金融犯罪的影響，對PayMe至關重要。因此，該行積極為客戶引進全新保安措施，確保社交流動支付安全可靠。
上月PayMe發現有涉及20個帳戶被盜，並懷疑不法分子在更改交易密碼後進行未經授權交易，20個帳戶合共涉款少於10萬元。
記者：廖毅然
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更新時間：2018-12-18 16:10
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