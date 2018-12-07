外媒《紐約郵報》引述消息人士報道，財經資訊供應商彭博資訊(Bloomberg News)今年以來已解僱最少43名記者與編輯，當中不乏具備20年資歷的記者與編輯，其以較年輕的員工取替。該公司內部人士揣測，彭博資訊母公司創辦人米高彭博(Michael Bloomberg)早前曾公開表示，正考慮於2020年競逐美國總統，屆時或會將公司賣盤，現時的裁員行動是為了節省成本。

有消息人士指，彭博希望在出售公司前，可以把營運利潤提升3%，有機會以收購或上市的方式出售。彭博發言人Ty Trippet未有就上述消息作出回應，僅指今年總僱員數目有所增加。

早前亦有報道指，湯森路透將裁員3200人，佔其員工總數的12%，據悉公司計劃至2020年將其資本支出與營收比例由目前的10%削減至8%以下。

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