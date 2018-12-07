【本港數據】證監會第二季轉蝕近1300萬元 收入減少8%
文章日期：2018年12月7日 10:28
證監會發表季度報告，截至9月底，第二季虧損1286.8萬元，去年同期為2601萬元盈餘；首兩季虧損600萬元，去年同期賺2800萬元。
今季收入為4.33億元，較去年同期減少8%，而上季收入則錄得4.41億元。當中，來自徵費收入的有3.73億元，同比升4.8%，各項收費收入亦升14%至3864.7萬元，但扣除第三者費用後的投資收入則大跌76%至1890萬元。從投資者賠償基金收回的數額147.8萬元，與去年同期的143.2萬元接近。季開支為4.46億元，較上季增加3%。截至9月30日，在預留30億元作日後可能購置辦公室物業之用後，儲備維持在42億元，員工由一年前的875名增加至894名。
本港證券市場的平均每日成交額為990億元，較上季所錄得的1100億元減少10%。
其他數字方面，在執法方面，證監會本季內對五家持牌機構及五名代表採取了紀律處分，合共罰款4040萬元。持牌機構及人士和註冊機構的數目達至46,063，按年增加5%；持牌機構的數目上升了9%至2,844家，兩者均創下新高。證監會審閱了118 宗新上市申請，數量較上一季度增加7%。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26