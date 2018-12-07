證監會發表季度報告，截至9月底，第二季虧損1286.8萬元，去年同期為2601萬元盈餘；首兩季虧損600萬元，去年同期賺2800萬元。

今季收入為4.33億元，較去年同期減少8%，而上季收入則錄得4.41億元。當中，來自徵費收入的有3.73億元，同比升4.8%，各項收費收入亦升14%至3864.7萬元，但扣除第三者費用後的投資收入則大跌76%至1890萬元。從投資者賠償基金收回的數額147.8萬元，與去年同期的143.2萬元接近。季開支為4.46億元，較上季增加3%。截至9月30日，在預留30億元作日後可能購置辦公室物業之用後，儲備維持在42億元，員工由一年前的875名增加至894名。

本港證券市場的平均每日成交額為990億元，較上季所錄得的1100億元減少10%。

其他數字方面，在執法方面，證監會本季內對五家持牌機構及五名代表採取了紀律處分，合共罰款4040萬元。持牌機構及人士和註冊機構的數目達至46,063，按年增加5%；持牌機構的數目上升了9%至2,844家，兩者均創下新高。證監會審閱了118 宗新上市申請，數量較上一季度增加7%。

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