【跌勢未止】中生製藥續下挫 稱兩產品中標藥帶量採購
文章日期：2018年12月7日 10:18
醫藥A、H股今早跌勢未止。中生製藥（1177）昨日下挫15.97%後，今早暫曾低5.09元，最多挫12.84%，現報5.29元，下挫9.42%；石藥（1093）現報12.72元，下跌7.96%；藥明生物（2269）報57.7元，跌7.46%；國藥（1099）報34.85元，跌4.91%。
中國國家試點聯合採購辦公室昨日公布關於帶量採購的正式文件。中生製藥昨晚發通告稱，上述中標有兩個產品中標，分別是附屬公司「正大天晴」的「恩替卡韋」分散片，中標價為每粒0.62元人民幣；以及北京泰德製藥股份的凱紛「氟比洛芬酯」注射液，中標價為每盒109.75元人民幣。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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