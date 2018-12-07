【建議財赤】中證報：明年財政適度擴赤字必要且可行
文章日期：2018年12月7日 09:48
《中國證券報》頭版記者評論文章「明年財政適度擴赤字必要且可行」，指可考慮適當提高明年財政赤字率，此舉不但不會增大風險，反而有助於防範、化解風險，具備必要性、可行性。
文章引述分析人士認為，財政赤字對經濟有一定刺激和助推作用，是逆周期調節的重要工具，是穩增長的重要手段，有必要適當提高。一方面可為政府增加固定資產投資擴大空間，起到穩投資作用；另一方面，可為減稅降費政策、保障民生支出提供資金來源，有助於促消費、穩預期。
財政赤字率提高具有必要性。認為明年房地產投資在政策嚴控下預計會回落，製造業投資料保持穩定。要保有一定的經濟增速就需基建增速明顯回升，而基建投資的資金來源主要是政府資金，基建投資的回升需要增加財政赤字作為支持。而增加財政赤字可為減稅提供空間，特別是降低增值稅等流轉稅。
財政赤字率提高具有可行性。認為提高赤字率並不等同於增加風險，另一方面，隱性債務顯性化、併入財政赤字有利於控制風險。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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